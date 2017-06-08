香港立法会否决弹劾梁振英动议

（联合早报网讯）香港立法会今天否决弹劾特首梁振英的动议，但在没有议员反对下，通过成立专责委员会调查周浩鼎事件。建制派认为，梁振英即使有错也不至于被弹劾；政务司长张建宗则希望停止政治内耗。

联合动议弹劾梁振英的28名非建制派议员今天全部出席表决，并投下支持票。不过，在分组检票中，在席的34名功能组别议员中，仅11票赞成、22票反对；分区直选有17票赞成、12票反对，因此弹劾动议最终遭否决。

值得注意的是，其中五名建制派议员没有参与“挺梁”投票，包括“实政圆桌”的田北辰、自由党的钟国斌、新民党的叶刘淑仪、民建联的梁志祥以及身兼UGL专责委员会主席的谢伟俊，显示梁振英在建制派中仍是争议人物。

至于“UGL修改文件风波”的主角周浩鼎，他虽然没在辩论时发言，但在表决前返回会议厅，投票反对弹劾梁振英。

辩论期间仍以民建联和工联会为“挺梁”主力，他们批评泛民提出弹劾是浪费议会时间，对梁振英未审先判，而且狙击力度犹如双方有不共戴天之仇。

泛民则反批建制派为梁振英和周浩鼎护航，显得不堪入目。工党的张超雄认为，UGL事件已变成“UGLY（丑陋）”事件，即使弹劾没结果，仍可以立此存照。

公民党议员杨岳桥在总结发言中指出，弹劾动议获跨党派支持，显示事件的重要性。他说，做人做事都要隐恶扬善，否则后患无穷。他不认为议案浪费时间，否则就如建制派宽松地看待特首的道德操守。

这已不是梁振英首次面对弹劾程序，泛民在2013年1月曾质疑梁振英的住家僭建问题涉及渎职，但当时的弹劾议案也是在分组点票下遭否决。

今天弹劾特首的程序结束后，立法会随即辩论谴责周浩鼎的议案。民建联主席李慧琼发言时重申，反对包括针对梁振英和周浩鼎的一切政治狙击。

她指出，非建制派在议会用了超过九个小时作政治狙击，在梁振英不足一个月就卸任之际，仍在“滥用议会机制”。她认为，议会不需要再浪费时间，绝对不要继续成为批斗平台。

李慧琼和民建联党团召集人陈克勤都表示，本来已准备好“反对成立专责委员会调查周浩鼎”的讲稿，但最终在现场决定不提出反对。他们解释，弹劾动议已很费时，不想进一步浪费时间。

最后，该谴责议案在无须辩论之下，交由委员会处理，随即进入下一项辩论“毋忘六四”的无约束力议案，但经两个多小时的辩论，同样也是遭否决。

（联合早报香港特派员易锐民报道）

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