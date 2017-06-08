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很难过，有些味道无可取代
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
从来不喝，没感觉
很难过，有些味道无可取代
37.05% (668 votes)
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
16.36% (295 votes)
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
3.44% (62 votes)
从来不喝，没感觉
43.15% (778 votes)
Total votes: 1803
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