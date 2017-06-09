5月中国多数房企销售下滑 准备迎接下行周期

（联合早报网讯）伴随着中国楼市调控政策监管不断趋严，传统房地产销售旺季的5月份，多家龙头房企的销售业绩却出现了放缓迹象。

据澎湃新闻报道，中原地产研究中心统计数据显示：在已公布今年5月份销售业绩的标杆房企数据中，包括万科、碧桂园等在内的21家龙头房企销售速度有所放缓。

在业内人士看来，3月份开始的本轮楼市调控逐渐开始影响市场，对于房地产企业来说，压力逐渐开始体现到销售数据上。

据统计，上述21家已经公布销售业绩的房企合计5月单月销售金额为2269.8亿元，环比下降5%，而相比3月份跌幅更是高达25.4%。这一销售数据也是年内销售最差的月份。

具体来看，当前房地产销售业绩排名前三的房企为碧桂园、万科、恒大。不过，今年5月发布的销售数据显示上述三家房企的销售增长出现乏力的迹象。

其中，碧桂园（02007.HK）在今年5月实现销售金额400.6亿元，相较于4月份535亿元的销售金融有明显的下滑，环比下降25%。

万科（000002.SZ）披露的数据显示，今年5月实现销售金额358.9亿元，环比下滑14.32%；同比下降1.35%。

同为前三甲的中国恒大（03333.HK）发布的数据显示，5月，其合约销售金额为381.9亿元，相比4月份的数据环比略有上涨，涨幅为0.9%。

此外，中原地产研究中心监控的数据显示，新城控股、绿城中国、富力地产、时代地产等房企5月份的销售金额均比4月有所下降。

不过，整体上看，碧桂园、万科以及恒大三家房企在前5月的销售总额上仍创下新高。1-5月，碧桂园及万科的销售总金额已超2000亿元。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，从市场走势看，随着一二线城市的调控收紧，预计房企在2季度数据会有非常明显的回落。市场走势逐渐涨幅放缓。

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