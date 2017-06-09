深圳地铁将试行女性车厢 限定时间外男性可乘坐

（联合早报网讯）女性挤地铁时，常遇到各种不便与尴尬。为了让地铁出行更人性化，广东省政协委员、广州龙发行（中国）有限公司董事长苏忠阳提出了《关于广州地铁设立女性专用车厢》的提案。昨天，广东省政协主席王荣率调研组赴广州地铁集团、深圳地铁集团，进行了专题调研。

据南方都市报报道，深圳市委常委刘庆生表示，深圳市将在本月内，选取两至三两条地铁路线试行设立女性优先车厢，试行成功后再考虑逐步推广到其它地铁线路。

民调显示，81.9%的人认为地铁上存在性骚扰，其中21.6%的人认为地铁性骚扰多发，”苏忠阳在提案中说，尤其是夏季，问题更为突出，广东夏季炎热漫长，女性普遍着装清凉，“地铁色狼”让女性乘坐地铁出行时备受困扰。“在现有的交通条件下，乘客间产生碰撞在所难免，而过多的肢体碰撞总让乘客感觉尴尬。”

对此，提案建议，设立“女性专用车厢”（母婴、孕妇）、“男性专用车厢”（老弱病残）、混合车厢，让女性可以安心乘车，女性车厢可设在首尾两端，刷成粉红色，女性、 孕妇及小学以下的儿童可使用，在车厢和月台的乘车口贴上专门标识和指引。

提案指出，女性车厢并不是法律层面上的强制，并非排斥男性，限定时间以外，则男女都可以乘坐。“强化人性化管理，更好地体现对女性的尊重和保护。”

王荣对两市加快推进地铁规划建设、努力提升城市综合承载能力所取得的成绩予以充分肯定。他指出，政协委员提出的关于早晚高峰期设立女性车厢的提案，既牵涉到公共交通、公民权益等诸多方面的问题，更重要的是可以提升城市文明形象，彰显城市人文关怀。广州、深圳地铁在这方面可以先行先试，在特定线路、特定路段、特定时间段设置女性优先车厢，倡导城市文明风气，让地铁成为展示两个文明建设重要窗口。

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