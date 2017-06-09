中国空间站实验资源将对外开放

（联合早报网讯）8日在北京举行的全球航天探索大会上，中国航天科技集团公司五院系统工程室主任魏传锋说，中国的空间站能提供机械、供电、信息、温度控制等多种类型的空间科学实验载荷接口。中国也制定了接口标准规范和国外的实验载荷进入中国空间站必须满足的安全性标准，以及适应中国环境实验条件等要求。

据新华社报道，目前，中国已与联合国签署了框架协议，其中包括外国航天员可搭乘中国载人飞船登上中国的空间站等内容。

魏传锋表示，中国空间站科学载荷占空间站的比例，比国际空间站要高。相比单乘组的天宫二号空间实验室，空间站能实现长期有人照料、不间断运行10年以上，空间实验效益很高。

专家介绍，未来，中国空间站将在空间生命科学与生物技术、微重力流体物理和燃烧科学、空间材料科学、微重力基础物理、空间天文和天体物理学、空间环境和空间物理、空间地球科学和应用、空间应用新技术试验等8个研究方向、30多个研究主题上开展大规模的空间科学研究和应用，力争取得一批具有国际影响的科学成果，使中国空间科学取得跨越式发展。

据了解，中国空间站总体构型是三个舱段，由一个核心舱、两个实验舱组成，每个舱都是20吨级，整体呈T字构型。核心舱有五个对接口，可以对接一艘货运飞船、两艘载人飞船和两个实验舱，另有一个出舱口供航天员出舱活动。

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