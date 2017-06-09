敏华向香港证监会投诉浑水 称遭恶意指控

（联合早报网讯）6月9日早晨7时46分，被做空机构浑水研究（Muddy Waters）狙击之后已经停牌两个交易日的敏华控股（01999.HK），在香港交易所官网上公布了澄清报告，并宣布自当日交易时段起恢复交易。

据澎湃新闻报道，敏华的澄清报告直指，浑水的指控乃是毫无根据，包含各种失实陈述、恶意及虚假指控及明显事实错误。公告还透露，公司已经向香港证券及期货事务监察委员会对浑水方面提交了正式投诉。

澎湃新闻记者获悉，在澄清公告发布之后不久，敏华控股就在香港举行了投资者电话沟通会，分为中文和英文两场，详细解读了澄清报告的内容。

6月7日下午，浑水研究创始人Carson Block在香港出席活动时宣布正在做空敏华控股，并给出了五大做空理由，导致该股股价急速跳水倒跌10%后紧急宣布停牌。

在五大理由中，浑水首先指控，敏华控股的负债至少比申报金额高出48%，未经披露的借债可以被用来欺骗审计师在现金余额上造假，并用来支付股息。

但敏华控股在澄清报告中强调，集团并没有任何未披露的债务。对于浑水给出的三笔金额分别为1亿美元、5000万美元和5000万美元的贷款，敏华指出，可能对应的是记录在2017年年报中的贷款，总计金额2亿美元。

根据澄清报告，这笔贷款是集团与中国一家银行订立的一项金融工具，贷款随后按协定利率存入了这家银行，同时，集团也和这家银行订立了远期外汇合约及抵消协议，这份协议的净影响为贷款及存款已相互抵消。

此外，对于浑水在现场展示PPT中提到的，一笔15.5亿港元的2017年应付款项，敏华澄清称，这应该来自敏华惠州分公司在2016年12月31日向中国国家工商行政管理总局提交的资料，显示“其他应付款项”为15.2亿元人民币，不过，以分公司2016年的财务情况来衡量集团2017财年的财务情况并不合理。

而对于浑水的另一大指控，即税务数据前后不一致。敏华解释称，2013财年并没有获得税务机关的优惠政策，因此当时是以25%的税率作出了税项拨备。而2014财年，敏华一家附属公司获得了高新技术企业资格，因此享有15%的优惠税率。

此外，浑水对于敏华澳门分公司存在诸多疑虑，认为有超过一半的净收入来自澳门并不合理。

对此，敏华方面的回应是：浑水PPT就此陈述的情况属于猜测性结论。

澄清报告这样写道：“本集团一直向美国、加拿大、中国、欧洲及其他国家销售产品。本集团尊重其经营所在司法权区的法律及法规，并会对监管机构提出的任何税务问题作出回应。本集团相信已对其税务负债作出适当拨备。”此外，并没有对澳门分公司的财务情况进行更多解释。

据Carson Block在6月7日介绍，浑水的研究员实地考察了敏华的57家直营沙发店，39家经销商店，两个工厂。结果发现，在57家分店中，有15家已经关门结业，但这些店仍然显示是注册门店，而且绝大部分是在上海。

敏华承认，在2017财年期间，自营“芝华士”和“名华轩”品牌沙发专卖店数量从年初的100年下调至99间。但显然这样的调整幅度和浑水的调查并不相符。对此，敏华的解释是，由于注销已关闭店铺需要时间，所以财报中的门店数量并不准确，浑水根据财报中的数据做出判断依据是有缺陷的。

而对于其他有关销售额造假的指控，敏华控股坚称财务报表正确无误。

据记者了解，在6月9日的盘前电话会议中，敏华控股还对中国区销售业绩的质疑作出回应，称浑水的门店调查缺乏时间点，今年自营门店转移为加盟店模式，注销工商局登记资料也需要一定时间。而对于深圳和上海一线城市门店增长低于二三线城市门店的现象，敏华也解释称合理，因为一线城市门店已经开张很久，增速放缓也属正常，不代表一线城市的销售就不成功。

敏华公司方面还在电话会中提到融资派息的问题。浑水指控称，公司有未经披露的借债用来支付股息，但敏华方面表示，公司自2010年上市以来公融资27亿港元，而总计派息额达到52亿港元，这部分资金是通过资本产生的回报，而并非资本返还。

值得注意的是，敏华控股的公告强调，公司控股股东持有24.35亿股，占公司已发行股本的63.51%，确认并没有质押给第三方。

换言之，从技术上来说，敏华控股几乎是不可能发生因为股权质押之后资金紧张而被“洗仓”的情况。

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