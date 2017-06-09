盘古公司三员工承认骗取贷款等两罪

（联合早报网讯）流亡美国的中国富豪郭文贵控制的北京盘古氏投资有限公司，以及三名员工杨英、吕涛、解洪淋，今天上午八点半在大连市西岗区人民法院受审，罪名是骗取贷款罪和骗购外汇罪，三人均承认被指控的犯罪事实属实，并称郭文贵实为盘古公司的实际控制人。

据星岛日报报道，大连市西岗区人民法院聚集大批公安，官方微博视频、图文直播庭审情况。对于公诉人问及郭文贵的实际身份，前盘古公司财务经理解洪淋表示，郭虽然在盘古公司没有职位，但实为公司董事长，对整个集团有决策权，是实际控制人，“资金使用和重大人员安排都是他说了算。”他并称，公司成立于一九九八年，当时有员工一二百人。

受审的杨英是盘古公司前财务总监，吕涛是盘古公司前副总经理。较早前名为“郭文贵真相”的twitter帐户发放片段，杨英在片中泣诉，公司内部其实长期处于高压状态。她表示，郭文贵假称与另一公司合作进行开发工程，伪造该间公司的盖章，最终从中国农业银行成功借得三十二亿元：“做的时候我就知道是骗贷，可是你却不敢不做。”

吕涛也在片中称，是他叫下属去刻造这些假的公司盖章。至2012年，国家审计署查出该笔贷款有问题，继而揭发事件。

郭文贵被指巨额贿赂原国家安全部副部长马建，国际刑警组织已应中方要求对其发出红色通缉令。

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