中国5月份CPI同比涨幅扩大 PPI涨幅继续回落

（联合早报网讯）据中国国家统计局网站消息，统计局今天发布的2017年5月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比下降0.1%，同比上涨1.5%；PPI环比下降0.3%，同比上涨5.5%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行解读。

据中新网报道，从环比看，5月份CPI微降0.1%，走势基本平稳。食品类价格下降0.7%，影响CPI下降约0.14个百分点。其中，鲜菜由于气温上升供给量增加，价格下降6.2%；鸡蛋供大于求，价格下降4.1%；猪肉供应充足，价格下降2.9%。三项合计影响CPI下降约0.24个百分点。应季瓜果上市价格较高，鲜果价格上涨4.2%；水产品由于休渔期影响供应减少，价格上涨1.2%。两项合计影响CPI上涨约0.10个百分点。非食品价格与上月持平。汽油和柴油因两次调价，价格分别下降0.6%和0.8%；飞机票和旅游价格分别下降5.5%和0.8%。中药和西药因原料涨价，价格分别上涨0.5%和0.7%；部分地区公立医院推动价格改革，医疗服务类价格上涨0.3%。

从同比看，5月份CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。非食品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约1.84个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.9%，教育服务类价格上涨3.3%，居住类价格上涨2.5%，交通类价格上涨2.3%。食品价格下降1.6%，影响CPI下降约0.32个百分点。其中，鸡蛋、猪肉和鲜菜价格同比下降较多，降幅分别为16.8%、12.8%和6.3%，三项合计影响CPI下降约0.61个百分点。

据测算，在5月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.0个百分点，比上月扩大0.4个百分点；新涨价因素约为0.5个百分点。

5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。

从环比看，5月份PPI继续下降，但降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。在调查的40个工业大类行业中，20个行业产品价格环比下降，比上月增加6个。从主要行业看，价格环比降幅收窄的有黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、石油加工、石油和天然气开采业，分别下降1.3%、1.0%、0.4%和0.3%；环比降幅扩大的有黑色金属矿采选、有色金属冶炼和压延加工业，分别下降4.1%和0.9%；煤炭开采和洗选业价格环比由升转降，下降0.6%。

从同比看，5月份PPI上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9个百分点。其中，煤炭开采和洗选业价格上涨37.2%，涨幅比上月回落3.2个百分点；石油和天然气开采业价格上涨27.0%，回落16.0个百分点；石油加工业价格上涨22.0%，回落5.5个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨17.7%，回落4.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨13.6%，回落2.2个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨7.7%，回落1.5个百分点。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.1个百分点，占总涨幅的74.5%。

据测算，在5月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。

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