重庆官方首次回应何挺相关传闻：会有进一步消息

（联合早报网讯）据文汇网报道，日前盛传重庆市副市长、公安局长何挺因涉嫌严重违纪被中纪委调查，但官方未证实该消息，其简历近日被重庆市政府官网撤下。重庆市委副书记唐良智9日上午与港澳媒体高层人士赴渝参访团座谈，期间有港媒提问“有传言何挺被查，简历从重庆官网撤下，能否确认何挺先生的情况？”唐良智回应，“何挺的事需等待进一步信息。何挺是中管干部，我无可奉告。你们放心，会有进一步消息。现在重庆各方面工作正常。”

现年55岁的何挺是山东荣城人，西南政法学院刑侦系毕业后，1983年进入公安部刑事侦察局，1996年升任公安部刑事侦察局（后更名为“刑事侦查局”）副局长，2002年至2003年任公安部反恐怖局局长，后出任公安部刑事侦查局局长。2007年，何挺离开京城，先后担任甘肃、青海等省市公安系统首长，2009年兼任青海副省长，晋升副部。2012年3月底，何挺从青海调任山城，接替王立军，出任重庆市副市长兼市公安局长，分管公安、国安、司法、信访、政府维稳工作。

目前，中纪委官网没有公布何挺被调查的消息。他最近一次公开露面是3月16日参加重庆全市禁毒工作电视电话会议。何挺之前，重庆市公安系统曾经的主要领导朱明国、文强、王立军相继落马。

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