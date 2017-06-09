北京发改委：北京人口随功能疏解向雄安新区转移

（联合早报网讯）今天上午，北京市政府新闻办召开北京市疏解非首都功能成果新闻发布会。会上北京市发改委、市经信委、市规土委及市商委有关负责人介绍情况。

据法制晚报报道，北京市发改委相关负责人介绍，雄安新区是疏解北京非首都功能的集中承载地。未来，北京将牢固树立“四个意识”，把支持雄安新区规划建设作为北京自己分内的事，树立“雄安新区需要支持什么，北京就坚决支持什么”的意识，主动加强与雄安新区建设的工作对接、服务保障和协同联动。“未来，将推动符合雄安新区定位的北京非首都功能向新区疏解转移，引导北京人口随功能疏解有序向雄安新区转移，促进北京新的“两翼”错位发展、协同发展、融合发展。”该负责人表示。

北京市发改委相关负责人表示，北京将支持以中关村为代表的创新要素向雄安新区聚集。 “北京将推动符合条件的高端创新产业向雄安疏解转移，支持雄安新区建设开好头、起好步。”该负责人称，“北京支持以中关村为代表的创新要素向雄安新区聚集，推动北京研发创新在河北的转化落地与雄安新区创新功能之间实现错位发展和有机联动。”

该负责人表示，雄安新区还在规划阶段，涉及到几个规划，白洋淀生态治理修复、雄安新区的规划，起步区的规划等。在制定政策过程中，北京会跟雄安做好对接。而对于北京与雄安的基础设施的互联互通。该负责人表示，选址一个条件就是这个地方交通相对便利，为了让新区能够更好发展，交通方面还要进一步加强一体化建设。

“目前，雄安新区三个县的公共服务方面比较薄弱，北京有资源优势，可以通过分院、分校合作等方式支持。”该负责人表示。

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