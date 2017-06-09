前港督卫奕信：“港独”完全不可行

（联合早报网讯）前港督卫奕信于本周三（7日）在英国伦敦接受港媒专访，谈及香港问题时指，当前“港独”的诉求“完全不可行”。他表示，无论在殖民地时期或是现在，香港成功的要诀就是政治上不要被北京视为威胁。

据大公网报道，卫奕信表示，香港当前面对社会撕裂、政府管治困难、内地与香港关系紧张等问题，严峻程度远不及1990年代。香港人应保持乐观务实的精神，眼前困境并非无法解决。他强调，“港独”诉求“完全不可行”，无论在殖民地时期或是现在，香港成功的要诀就是政治上不要被北京视为威胁。

卫奕信称自己在香港问题上一直是个“乐观主义者”，回归前不少人对香港前途作悲观预测，“有6、7本相关的书面世”，事实证明这些悲观论调是错误的。

他表示：“如果说香港没有问题，那是愚蠢的。但你看看英国和欧洲，都面对大量问题。回归20年后，香港仍然被视为全世界最佳的营商城市之一，经济状况仍然非常良好，‘一国两制’和法治仍然有效运作。”卫奕信认为，香港回归后的“得分点”远多于“失分点”。

现年82岁的卫奕信于1987年至1992年担任港督，1970年代开始处理香港问题，精通中文，是当年英国外交官中的“中国通”。

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