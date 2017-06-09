英国首位华裔下议院议员成功连任 为来自香港的第二代移民

（联合早报网讯）根据网站公布的选区开票结果，汉普郡哈文特（Havant）选区的保守党候选人Alan Mak以接近60%的得票率成功连任。

据BBC报道，Alan Mak的得票率达到了59.8%，总得票数为27,676，比2015年首次当选时增加了4500多票，得票率增加了8.1个百分点。

Alan Mak在2015年当选英国历史上首位华裔议会下议院议员。他当选后曾接受BBC中文网记者采访，当被问到他的中文名字是否叫麦大粒（香港多家媒体均使用此名）时，他告诉记者，他从不使用中文名字，名字就是Alan Mak。

位于汉普郡的哈文特区是英国国会自治市选区，设于1983年。本区议席一直为保守党人所占据。2010年大选中该党的韦力生以51.1%选票胜出该区并四度连任。2015年Alan Mak代表保守党出战当选，成为英国第一位华裔也是第一位东亚裔议员。

Alan Mak2015年胜选后接受BBC专访是以英语进行的，他之前也对BBC中文网记者表示，不会说中文。而且从采访来看，他似乎也不大愿意强调其华裔背景。

Alan Mak是来自香港的第二代移民，本身是一位律师及企业家。

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