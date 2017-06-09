上海一座优秀历史建筑被“90后”女业主擅自拆除

（联合早报网讯）近日，上海一座优秀历史建筑被擅自拆除。上海有关部门表示，将尽全力恢复建筑原状。查明事实真相，对相关违法行为进行严肃处理。

据澎湃新闻报道，这座历史建筑位于上海静安区巨鹿路888号，建于1930年代，为英式双毗连花园住宅。该建筑的产权人为一名留学海外的“90后”女生。据了解，巨鹿路888号是上海第三批优秀历史建筑，保护类别为“四类”（即建筑主要立面不得改变，内部允许改变）。

经调查，今年3月31日，“12345”市民热线接报称该处有违搭。静安寺街道城管中队获悉后上门查勘，当时房屋并未遭到破坏，也无违搭。5月18日，区房管局收到电话投诉，次日即上门调查，并发现房屋内部结构被拆除，随即要求立即停工，但施工方拒不配合。经多次联系，区房管局于6月2日下午联系到业主的委托代理人王女士。6月5日，区房管局立案，6月6日发出《责令改正通知书》并先后三次约谈王女士，要求停止一切违法施工行为。王女士现已承认违法事实和行为，愿意配合委托有资质的单位，尽快恢复房屋原貌。

上海市委书记韩正6月8日上午在静安区调研时强调，中心城区的历史风貌是上海的宝贵财富，必须下更大决心、花更大力气精心保护、用心留存，各项保护工作要经得起历史的检验，对破坏历史建筑的行为，一查到底、绝不姑息。

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