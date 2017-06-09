吴洪和解第一步 共提大陆地区党代表

（联合早报网讯）国民党主席交接僵局渐解，不仅新旧主席对中央委员候选人主席提名权已有“名单协商共拟、由新主席提名”的默契，今天上午双方阵营已先就大陆台商指定的党代表提名展开协商，确定六十人名单。中央委员选举与中常委选举，确定延至九月初与九月底。

据联合新闻网报道，挺吴敦义派的中常委姚江临表示，双方周三上午协商后已有默契让中央委员与中常委等党职选举“回归制度”，延至八月二十日的二十全全代会后，待新任党主席与党代表全代会就任后再推动。

考虑海外党员投票作业期程，新任中央委员选举将延后至九月初举办，新任中常委选举最快则会在九月底登场。

而表定下周三党主席公布中央委员候选人提名名单，姚江临说，确定展延至全代会，由新任主席吴敦义向全代会主席团提出后再公告。

至于中央委员候选人实质提名权谁属，姚江临说，扣除连任的一百六十三位中央委员外，其余四十七个名额，吴敦义会在尊重现任主席洪秀柱前提下，共同决定；名单即使下周三不公告，但仍暂定下周定案。

姚江临透露，周二晚间新旧主席阵营协商破局，让交接一度现僵局。眼看周三下午中常会就要摊牌，为避免火车对撞，周三上午他才又穿梭一次，在党秘书长莫天虎也有心促成僵局和平落幕下，在互相尊重的前提，达成共识让一切回归制度。

至于洪秀柱周三常会上仍拍板将常委延后党职选举提案缓议一周，姚江临说，那是党中央考虑党务选举延后作业，有一些细节与配套必须准备，延后一周决议是双方有共识的决定。

免费试阅14天