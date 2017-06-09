江苏拟推15天男性育儿假 学者：或影响未婚未育人群就业

（联合早报网讯）日前，江苏拟出台新规明确，女方享受产假期间，男方享受十五天护理假和不少于十五天的共同育儿假。消息一出，相关话题持续引发热议，“可减轻女性职场歧视”“怕休完假影响升职加薪”等观点见诸网络。

据中新网报道，6月5日，江苏省法制办在官网发布《江苏省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法（草案）》（第一次征求意见稿）。草案提出，为倡导平等就业和夫妻共同承担家庭劳动，女方享受产假期间，男方享受十五天护理假和不少于十五天的共同育儿假。

这也意味着，男方有望享有至少30天的假，可以照顾妻子出月子。

江苏相关部门称，此举旨在倡导平等就业和夫妻共同承担家庭劳动。

中国劳动学会副会长苏海南在接受记者采访时表示，男女共同享受带薪育儿假，其出发点在于促使男女双方共同承担家庭责任，有利于哺育下一代，这也是社会进步应有的结果。此外，这个制度的探索及实施，在一定程度上能起到促进男女平等就业的作用。

不过，苏海南也指出，此举也有可能会起到一定的负面效应，诸如促使企业优先招收一些已婚育的求职人士，从而影响到一些未婚或者已婚未育的人群就业。

此外，苏海南还举例，诸如夫妻在同一单位工作，由于育儿假问题，也可能会遭遇被企业提前解约的可能性。

那么，此举能否减轻女性职场歧视呢？相关专家认为，当前，女性休产假的时间比男性护理假的时间长，如果男性只多增加一点育儿假时间，诸如十五天，其实这对减轻女性职场歧视问题仍无太大帮助，但不过此举值得探索。

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