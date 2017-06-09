中国核燃料研究获突破 可将铀利用率提到超过95%

（联合早报网讯）记者从中国科学院今天举行的新闻发布会上获悉，由该院近代物理研究所原创提出的全新加速器驱动先进核能系统，可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

据东方网报道，在当天的发布会上，中科院近代物理研究所副所长徐瑚珊研究员表示，发展清洁、高效、安全、可靠的核裂变能，是解决未来能源供应、保障中国经济社会可持续发展的战略选择。然而，核裂变能可持续发展必须解决核燃料的利用效率和乏燃料的安全处理处置问题，这是国际核能界面临的共同挑战。

徐瑚珊说，2011年中科院启动了战略性先导科技专项（A类）“未来先进核裂变能-ADS（加速器驱动次临界系统）嬗变系统”，经过6年多的不懈努力和奋力攻关，该专项从零开始，突破了一些关键核心技术并部分引领国际发展。在认识到传统的ADS方案在经济性上缺乏竞争力且技术挑战巨大之后，该专项原创地提出了“加速器驱动先进核能系统”全新概念，并已通过大规模并行计算模拟研究证明了其原理上的可行性，完成了一系列实验室模拟原理验证实验并取得了突破性进展。

他说，中国科学家提出的“加速器驱动先进核能系统”变国际上“分离-嬗变”策略的“精耕细作、吃细粮”为“吃粗粮且吃干榨净”，将为全人类和平利用核能贡献源自中国的原始创新。

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