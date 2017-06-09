中国内地“积分养老”方兴未艾 唱歌跳舞赚积分

（联合早报网讯）芒种时节，记者走进位于河南新乡市高新区的老年大学，正赶上文香玲“打卡”，准备上舞蹈课。60岁的文香玲是名退休女工，年轻时的梦想就是跳舞。与在广场上跳舞不同，在这里，文香玲每上一节课，能赚取五个积分。

据中新社报道，文香玲所说的积分，是新乡市广推的一种“积分养老”模式。她上课赚分，实际上也在为自己养老储备积分。

新乡市老龄委办公室主任胡解冰表示，这种积分可以兑换为养老护理、家政服务等，以备不时之需。这也让老年人从家里走出来，由被动养老变主动养老。

该所老年大学开设了30多门课，像文香玲一样，每天都会有数百名老人前来“跳舞、唱歌、练瑜伽”。学校老师免费授课，也能为自己赚分。

截至2015年底，新乡60岁以上老年人口达76万人。庞大的老年人口基数下，这种“零成本”积分模式并非一蹴而就。

三年多前，该市依托政府主导的12349养老服务平台，整合全市40家涉养老服务单位，成立以积分为纽带的养老服务异业联盟。

“让联盟单位找到利益共同点，养老产业才有造血功能。”胡解冰形象地描述，积分就像穿珠子一样，穿起诸多资源。

中国银行新乡支行是最早响应者之一。该行明确，老年人存入1万元人民币定期存款，利息收益不变，并赠送300个养老积分；子女存款产生的积分也可转给父母使用。

该支行副行长韩啸介绍，经过三年运行，该行新增老年人客户3万多户，占新增存款的1/10。

看到“包袱”化为财富，不少单位纷纷要求加入。异业联盟规模也扩大至100余家。如今，新乡市民缴纳电费、水费、燃气费等都可为家中老人赚积分。

“我洗了6件衣物，花了23块钱、外加40积分。”在新乡一处居家养老服务中心，正在结账的市民姬玉莲说，有了养老积分，价格比普通洗衣店便宜了一半。

除洗衣外，老人们还能在该市定点超市、医院和居家养老服务网点，用“积分+现金”的方式消费。新乡(绿地)医养结合康复中心提供汗蒸、艾灸、按摩等养生理疗服务，记者在预约单上看到，前来预约的老人已排到两周之后。

在新乡市区的一家积分养老超市，这里提供570多种商品，全部可用积分免费兑换。

超市工作人员吴红岩指着一桶食用油告诉记者，只需27个公益积分和3个共享积分即可兑换，不花老人们一分钱。

共享积分来源于上课、存款、缴费等，公益积分则需要去社区做公益，官方希望藉此调动老年人积极性，以老助老。

截至6月初，新乡已有超过42万老人注册“积分养老”。共产生积分1.4亿分，消费积分9400万分，带动消费4.13亿元人民币。

“积分养老”贵在老有所依。该市12349平台负责人卢世欣说，老人们将来什么时候不方便了，一个电话，由异业联盟就近安排家政、康复护理等上门服务。

包括北京、上海、江苏等在内的全国多个省市对此兴趣甚浓，纷纷前来取经。“积分养老”正在更多城市落地生根。

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