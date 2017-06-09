中国拟立法规范重大决策程序 防止地方政府一把手“一言堂”

（联合早报网讯）记者9日从中国国务院法制办获悉，该办起草的《重大行政决策程序暂行条例（征求意见稿）》（下称：征求意见稿）即起向公众征求意见。该稿适用于内地县级以上地方政府作出重大行政决策的程序，并将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定分别作为专章予以规定。值得一提的是，征求意见稿强调集体讨论决定为决策必经程序，并坚持行政首长负责制，为防止一把手搞“一言堂”，要求行政首长最后发表意见，须说明与多数意见不一致的理由，并如实记录。

据文汇网报道，内地近期热播的反腐剧《人民的名义》中，由工厂拆迁引发群体事件，令官场腐败如抽丝剥茧般被揭开。这部针砭时弊的剧集，对于当地政府在决策过程中没有及时听取公众意见，“拍脑袋”决策等现象刻画的淋漓尽致。现实中，各地政府在重大决策过程中存在的问题到得有关部门重视，规范政府重大决策程序的条例9日起开始向公众征求意见。

“决策是行政权力运行的起点。规范决策行为特别是重大行政决策行为，是规范行政权力的重点，也是法治政府建设的重点。”国务院法制办表示，内地目前已有17个省级政府和23个较大的市政府出台了规范重大行政决策程序的规章。但是，仍存在一些突出问题，“决策尊重客观规律不够，听取群众意见不充分，乱决策、违法决策、专断决策、拍脑袋决策、应决策而久拖不决等问题比较突出”。

“一些关系国计民生的重大项目因群众不理解、不支持而不能出台，或者决策后遇到反对就匆匆下马的情况时有发生，既给国家和人民造成重大损失，也严重影响政府公信力和执行力”，国务院法制办指出。为深入贯彻中央精神，推进行政决策科学化、民主化、法治化，该办起草了征求意见稿。

征求意见稿分为10章，共44条。明确适用主体包括县级以上地方政府，并要求乡级政府作出重大行政决策的程序参照规定进行。重大决策事项的范围包括，编制经济和社会发展等方面的重要规划；制定有关公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等方面的重大公共政策和措施；制定开发利用、保护重要自然资源的重大公共政策和措施；决定在本行政区域实施的重大公共建设项目；以及对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益的其他重大事项等。对于自然灾害、公共衞生事件等突发事件，行政机关则采取应急措施的决策程序。

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