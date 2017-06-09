五部委发布“十三五”金融业标准化发展规划

（联合早报网讯）记者8日从中国人民银行获悉，人民银行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等五部委联合发布《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》，明确提出“十三五”金融业标准化工作的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、重点工程和保障措施。

据经济参考报报道，规划强调，要围绕统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计，防范化解金融风险，加强重点标准研制和实施。

规划确立了“十三五”金融业标准化的发展目标，包括制修订国家标准和行业标准110项以上，推动三个以上金融业社会团体发布团体标准，金融业标准水平明显提高，新发布的重点金融业国家标准开展质量及效益评估的比例达到50%以上，金融业标准化机制更加完善，主导研制金融业国际标准取得实质性突破等。

规划提出金融业标准化工作的四项主要任务。一是建立新型金融业标准体系，全面覆盖金融产品与服务、金融基础设施、金融统计、金融监管与风险防控等领域；二是强化金融业标准实施，发挥政府、行业协会、认证机构、企业等各方面的作用；三是建立金融业标准监督评估体系，分类监督强制性标准和推荐性标准实施；四是持续推进金融国际标准化，在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域，争取主导一至两项国际标准研制。

规划针对标准制定、衔接配套以及实施等问题提出了五项重点工程，包括：金融风险防控标准化工程、绿色金融标准化工程、互联网金融标准化工程、金融标准认证体系建设工程和金融标准化基础能力建设工程。

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