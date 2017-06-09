中国网坛一姐张帅球拍遭拒登机

（联合早报网讯）继四月强拖乘客下机后，美国联合航空出包事件又一桩。中国女子“网球一姐”张帅在微博上指控联合航空地勤人员刁难，不让她将随身携带的球包带上飞机。双方拉扯时，登机证被撕烂。对此，美联航在社交网站上回应：“非常抱歉”。

据台湾联合新闻网报道，28岁的张帅此前在法国网球公开赛闯入32强，她8日在个人微博“追风的少年是牛仔”上发文表示，6日当天她从佛罗里达州坦帕机场飞往华府时，一名联合航空地勤在登机口，未经过允许强行拿走她的网球包，说她的球包超出大小标准，不可带上飞机，要求讬运。

整理过后，张帅按要求将球包放进测量随身行李的行李框。张帅称，尽管符合规定，也向地勤解释她从巴黎飞往美国时，也是随身携带这个球包上机，但地勤仍坚持不让她将球包带上飞机。张帅表示，地勤随后将她的球包带走，贴上讬运标签，还强行抢走她的登机证与护照。在试图抢回的过程中，登机证被撕烂。

张帅声称，自己是联航“Premier白金卡1K”会员，指对方态度“极其恶劣嚣张”。据媒体报导，对方之所以如此刁难张帅，是因为她认为每一把球拍都算一件行李，那么张帅的行李加起来应该算是七件。对此，张帅在微博上愤怒地写道：“这不是刻意刁难我么？我这么多年每周旅行，球员大部分都带拍包上飞机的。”她说，算是领教到联合航空态度极其恶劣嚣张的一面，验证前段时间联航因伤人事件闹得沸沸扬扬，众所周知的恶劣态度与行为。“

对于张帅的声讨，中国另一位网球好手郑洁给予支持。她表示，球拍是网球选手打球的武器和最重要用具。因为有些航空公司会将讬运行李丟失，球员球拍又是特制的，无法在市面上买到，一旦丟失对比赛造成的影响很大，所以选手都会尽可能随身携带。”这名工作人员太过分，确实应该严重抗议。“

美联航昨对此事回应：“我们对你在旅途中遭遇的问题困惑，感到非常的抱歉，可以私信告知我们你的联系方式，以便进行沟通解决如此事件吗？”

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