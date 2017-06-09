日将造护卫舰对付中国公务船？专家：将使钓鱼岛局势升级

（联合早报网讯）日媒报道，日本计划大量建造排水量较小的新型护卫舰，以应对中国公务船在东海的活动。据人民网报道，中国军事专家尹卓在接受中国央视采访时表示，日媒所谓的“小型护卫舰”其实吨位已经跨入了驱逐舰的“门槛”，而日本若真打算用该型舰艇在钓鱼岛附近应对中国公务船，将会使钓鱼岛局势陡然升级。

据《日本经济新闻》报道，日本防卫省计划于2018年度建造两艘船体更小的新型护卫舰。新舰在保留防空导弹、雷达和鱼雷等基本装备的基础上，排水量将减少约20%，建造成本也将减少约30%，建造周期为4年。报道还指出，此前海上自卫队的通用护卫舰的排水量约5000吨，新型护卫舰的排水量将控制在4000吨，舰员数量由200人减少到130人，航行速度维持在30节左右。该舰建造费将从以往护卫舰的约700亿日元减少至500亿日元左右(约合4.6亿美元)。

报道称，日本海上自卫队现有46艘护卫舰。包括具备强大防空能力的“宙斯盾”舰和直升机护卫舰等多个类型。在此背景下，新建造的小型护卫舰将成为数量最多的通用护卫舰。

尹卓指出，日本将其所有舰艇都称为护卫舰，包括2万吨级的“准航母”，这显然是在有意隐瞒作战实力。日本4000吨级以上舰艇编号都以“DD”开头，这与美国的编号习惯相同，表明该舰艇实际属于驱逐舰，而真正的小型护卫舰应该在1000吨级左右，所以日本将4000吨的舰艇称为“小型护卫舰”本身就存在问题，这实际已经跨入了驱逐舰的“门槛”，与作为日本驱逐舰主力的“村雨”级驱逐舰吨位接近。

针对日本计划建造新型护卫舰应对中国公务船在东海的活动一事，尹卓表示，目前中日双方仍然将钓鱼岛争端限定在法律斗争的范围内，而日媒炒作日本要用4000吨级的作战舰艇应对中国公务船，那就超出了法律层面。若日方真打算这样做，那将是非常危险的举动，会造成钓鱼岛局势的升级。日本海上自卫队若派出配备导弹的护卫舰在钓鱼岛附近与中国非武装的公务船进行对峙，显然十分不对等，这无疑将激化对抗等级，增加双方误击误撞的可能。“日本媒体的这种炒作，恐怕包含了日本潜在的政治需求。”

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