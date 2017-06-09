外交部对两名中国人质遇害消息“严重关切”

（联合早报网讯）中国外交部对在巴基斯坦被绑架的两名中国人遇害的消息表示“严重关切”。国际安全问题专家则认为，南亚、中东一些地区的安全形势一直处于高风险状态，随着中国对外投资和出境人员的不断增长，中国公司和公民将面临更多的安全风险。

上个月24日，一男一女两名中国人在巴基斯坦西南部俾路支省被武装分子绑架。有报道说，这两名中国人在当地一所私立语言学校担任教师。也有报道称，被绑架者是一对年轻夫妇，在当地一家语言培训中心学习乌尔都语。

路透社报道，极端组织伊斯兰国（ISIS）组织周四宣布杀害了这两名中国人。

巴基斯坦是中国的关系密切，两国在2015年确定了“全天候战略合作伙伴关系”，北京也宣称要在巴基斯坦投资570亿美元（约786亿新元）修建铁路、公路和发电站。在这个背景下，中国人在巴基斯坦遭绑架的事件很罕见。

中国外交部发言人华春莹今天（9日）在记者会上说，两名中国公民在巴基斯坦被绑架后，中国政府立即启动应急机制，同巴方密切沟通配合，全力设法开展营救工作。巴基斯坦有关方面向中方提供了一些信息，并表示这两名被绑架中国公民有可能已经不幸遇害。

她说：“我们对此高度关切，将继续抓紧通过各种途径了解核实有关情况。”

华春莹表示，中方坚决反对并强烈谴责一切形式的恐怖主义，支持巴基斯坦打击恐怖势力、维护国内安全和稳定的努力。中方将同包括巴基斯坦在内的国际社会进一步加强反恐合作。

国际安全问题专家、北京克危克险研究员袁铁成对《联合早报》分析，这起绑架案不像是普通的经济绑架案，而更像是一起政治或价值观绑架案。

他指出，经济绑架一般都是以赚钱为目的，“快餐式绑架”是其最常见的方式。绑架者一般收到钱就会释放人质，不会轻易“撕票”，拉美和非洲一些国家的绑架案大多如此。但这次两名中国人在巴基斯坦被绑案，绑架者的作案手法从一开始就与经济绑架案不同。绑架者冒充警察劫持两名中国人，这属于传统套路，但他们过了很多天也不联系人质家属或利益关系人，就不像是经济绑架案了。

袁铁成认为，尽管两名被绑架者的生死还没有最终证实，但与经济绑架案相比，政治或价值观绑架案更难应付，两名人质恐怕凶多吉少。

这并不是“伊斯兰国”首次杀害中国公民。2015年11月18日，“伊斯兰国”宣布杀害了中国人质樊京辉。

人民日报社下属的《环球时报》发表社评文章强调，恐怖组织的暴行应当受到严厉谴责，他们的杀戮决不会给自己带来利益，中国政府和中国社会都不会面对恐怖主义低头。

文章称，中国人在大量走向境外，其中有不少去了不太稳定的国家和地区，保卫在外中国人成为中国国家安全新的严峻挑战。总的来看，中国没有深度介入中东等地区的纠纷，中国也不干涉他国内政，因此中国一直不是国际恐怖主义打击的主要目标。

文章称， “然而随着中国在国际上影响力越来越大，一些恐怖组织为讨赎金或者为了制造轰动性，对中国人下手，导致中国人被绑架的情况增多了。”

文章说，巴基斯坦是一带一路沿线的重要国家，前往巴基斯坦的中国人增加是大趋势，在巴基斯坦安全形势依然复杂的情况下，中巴双方需要研究制定覆盖所有在巴中国人的更周密安全计划。（《联合早报》于泽远报道）

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