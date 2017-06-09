郭文贵三职员出庭供认受其指使违法

（联合早报网讯）北京盘古氏公司骗贷骗汇案6月9日一审开庭，据中新社报道，三名被告人在最后陈述阶段，均提出因听从郭文贵指使安排，最终触犯了法律。

郭文贵是北京盘古氏投资有限公司的实际控制人，目前外逃美国。

据报道，大连市西岗区人民检察院在起诉书中，指控盘古氏公司的高管和职员吕涛、解洪淋、杨英，在郭文贵的指示下，以盘古大观精装修为由，虚假制作施工合同、伪造印章、递交虚假资料，骗取到中国农业银行亚运村支行32亿元（人民币，6亿4000新元）贷款。

除此之外，公诉机关还指控吕涛、解洪淋涉嫌骗购外汇。

庭审公开信息显示，2012年，郭文贵以香港维业有限公司名义购买私人飞机时，因需要在中国建设银行贷款，吕涛就根据郭文贵的安排，组织资金向维业公司在该银行账户付汇。

同年12月，吕涛与解洪淋合谋，以郭文贵之子郭强控制的北京迈尔森公司向维业公司购买家具为名，向银行申请付汇，制作虚假的进口家具合同及发票，向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元，后汇往维业公司在中国建设银行账户。

报道称，对于这一指控，吕涛、解洪淋在庭审现场表示认可。

据报道，曾担任北京盘古氏公司市场营销部总监的吕涛、曾任北京盘古氏公司财务总监的杨英，以及解洪淋都供认听从了郭文贵的指示和安排，并表示认罪、悔罪。

经过四个小时的庭审后，法庭宣布将择期宣判。

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