北京明年新能源车指标 两万多人排队

（联合早报网讯）昨天，北京市小客车指标调控管理办公室公布，本期个人新能源车指标申请和确认延期的人数接近2.9万人。由于上期摇号已用尽北京今年个人新能源车指标，所以只有一部分轮候申请人有望在10月和12月捡漏儿，其他人只能排队轮候明年的个人新能源车指标了。

据北京日报报道，北京今年第3期小客车指标摇号将于6月26日进行。截至6月8日24时，累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共28939个；有2485家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标3857个。根据以往数据分析，个人新能源车指标申请通过审核率为89%至95%。

今年全年的个人示范应用新能源小客车指标额度为5.1万个，单位示范应用新能源小客车指标额度为3000个，均于上期配置完毕。按照规定，通过资格审核的个人示范应用新能源小客车指标申请，按申请时间先后顺序直接配置指标。当年指标额度用尽后，申请人轮候排序。目前，处于轮候状态的个人已有约1.4万人。

申请人想今年获得指标也不是完全没有希望，今年2月和4月中签过期未用个人示范应用新能源小客车配置指标，按现规定将分别纳入10月和12月的摇号池，再次直接配置。

此外，截至6月8日24时，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2892361个。比上期摇号结束后又增加了近7万个。而上一期中签率为0.122%，平均817人中才有一名幸运儿中签。预计本期中签率还将下滑。另外，本轮有43265家企事业等单位申请普通小客车配置指标72053个。

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