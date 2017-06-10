南水北调东中线一期工程累计调水100亿立方米

（联合早报网讯）记者6月9日从中国国务院南水北调工程建设委员会办公室获悉，截至9日，南水北调东、中线一期工程累计调水量达100亿立方米。

据中新社报道，中线一期工程累计调入干渠80.1亿立方米，累计分水量76亿立方米，惠及北京、天津、河北、河南四省市。其中，北京市分水23.2亿立方米，天津市分水17.5亿立方米，河南省分水27.7亿立方米，受水市县37个，河北省分水7.6亿立方米，受水市县80个。

东线一期工程累计调水入山东省19.9亿立方米。东线工程建成完善了江苏省原有江水北调工程体系，增强了受水区的供水保障能力，提高了扬州、淮安、徐州等7市50个区县共计4500多万亩农田的灌溉保证率。通过东线工程向骆马湖补水，有效保障了苏北地区生产生活用水，改善了航运条件和生态环境。

东、中线一期工程建成通水以来，完成了各年度调水任务。受水区覆盖北京、天津及河北、河南、山东、江苏等省的33个地级市，直接受益人口超过1亿人。中线调水效益尤为显著，2015至2016年度向北京、天津两市的供水量均超过了规划的多年平均净供水量。其中，向北京市供水11.0亿立方米，超过规划的10.5亿立方米；向天津市供水9.1亿立方米，超过规划的8.6亿立方米。

东、中线一期工程建成通水，为受水区开辟了新的水源，改变了中国水资源配置格局，提高了受水区城市供水保证率，对保障国家重大战略实施和经济社会可持续发展发挥了重大作用。南水北调工程直接向城市和工业供水，并兼顾重点区域农业和环境用水，加上严格执行“三先三后”原则，节水治污环保优先，从而产生了巨大的经济、社会、和生态环境等综合效益。

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