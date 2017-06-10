前美国防官员：台购F-35为复杂议题

（联合早报网讯）美国前国防部副助理部长邓志强今天表示，他不预期特朗普政府在对台军售议题上会有重大改变，而台湾想买F-35战机的议题相当复杂，需要双方合作研究。

据联合新闻网报道，邓志强（Abraham Denmark）是美国前总统奥巴马政府时代，五角大厦负责亚太事务的资深官员，卸任后的他不久前才到台湾访问，而他今天在大西洋理事会（Atlantic Council）一场关于美国对台军售的研讨会上，回答记者提问时，做上述表示。

邓志强先主动提到，特朗普当选后与台湾总统蔡英文通话，曾在推特上提到军售议题，但上台后，包括亚洲及对台政策，都还未明朗，主管亚太事务的人事安排上也未到位，他说，新手上任需要时间研究政策，但他不预期美国对台军售上会有重大改变。

邓志强说，F-35是复杂议题，包括台湾的财政能力、国防预算都是考验，他强调，“只有当美、台携手合作时，才会更成功”，而如果台湾对采购F-35的议题是认真的，那两边须要密切合作与研究。

此外，邓志强也说，美国防部长马蒂斯（James Mattis）日前在新加坡香格里拉对话演说中主动提到台湾，谨慎地引用“台湾关系法”、重申美国的对台承诺，这是送出一个更广泛的讯号，即台湾是美国亚洲战略的一部分。

他还说，美台关系不应局限于军售，尤其“台湾关系法”将满40年，他认为是个好时机可检讨美台互动模式，包括在协助拓展台湾的国际空间及协助台湾的经济发展上，美国都可以更主动、做得更多。

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