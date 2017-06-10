中国环境噪声污染防治报告：省会及以上城市夜里非常吵

（联合早报网讯）说到环境投诉，中国民众可能觉得与大气污染相关的肯定最多，可日前中国环境保护部发布的《2017年中国环境噪声污染防治报告》显示，2016年相关部门共收到环境投诉119.0万件，其中噪声投诉52.2万件，占环境投诉总量的43.9%。

据人民日报报道，各类环境噪声投诉中，工业噪声投诉占10.3%，建筑施工噪声投诉占50.1%。在建筑施工噪声投诉中，夜间施工噪声投诉占90.5%。

报告显示，2016年，全国322个地级及以上城市开展声环境质量监测，监测结果表明，在这些城市中，昼间区域声环境质量达到一级的城市16个，占5.0%；二级的城市220个，占68.3%；三级的城市84个，占26.1%；四级的城市2个，占0.6%。这些城市昼间总点次达标率为92.2%；夜间总点次达标率为74.0%。

但直辖市及省会城市的情况可没这么乐观。2016年，31个直辖市和省会城市昼间总点次达标率为87.2%；夜间达标率为59.7%。尤其在交通干线两侧一定距离之内、需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的4A区域，夜间达标率仅为18.3%。

噪声来源复杂，随着经济社会发展，交通日趋便捷，道路交通噪声也影响着百姓生活。

2016年直辖市和省会城市昼间道路交通噪声监测结果显示，哈尔滨超过70分贝的道路比例高达82.4%，白天平均等效声级为73.4分贝，已经超过功能区限制要求。沈阳、济南也成为交通噪声严重的地区，白天平均等效声级为70分贝。虽然报告公布的对道路交通监测数据仅限于昼间，但夜间交通噪声危害更不容小觑。

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