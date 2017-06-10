机电署指港自动梯99%因乘客而故障　吁市民“企定定”

（联合早报网讯）香港机电署昨公布朗豪坊自动梯事故调查，机电署副署长（规管服务）薛永恒指，去年香港有约1600宗关于自动梯的事故，当中约99%的事故，都因乘客而故障，因机件故障引起的事故只有三宗，属极为罕见。

据明报报道，机电署副署长（规管服务）薛永恒今天接受港台访问时多番强调，香港法例订明相关检查、保养守则，只要各个持分者，即自动梯负责人、承办商、专业工程人员按法例“做好本分”，按法例进行保养、检察工作，自动梯不应发生意外，“每位持分者做好本分，自动梯绝对可安全运行”。

他指，乘自动梯的市民亦是持分者之一，他呼吁市民乘自动梯时要“紧握扶手、企定定、留意周边的环境”，尤其推婴儿车的市民切勿乘自动梯。

薛永恒透露，署方每7年巡查自动梯一次，上一次巡查朗豪坊电梯是2011年。他指，过往署方巡查没发现长自动梯有特别问题，是次意外令署方反思在监管自动梯方面须要投放更多资源。

机电署助理署长（气体及一般法例）彭耀雄指，香港现时有64部长自动梯，署方现时就长自动梯的检查加密至一年一次，今年已完成巡查39部长自动梯。

对于有工会认为只有两名工人承担责任是不公道。薛永恒回应指，署方翻查了超过2500小时的相关闭路电视片段及工作日志，调查工人的保养、检察工作程序，“深信两位工程师无履行法例应有责任”，薛指政府要给业界一个清楚的信息，若有不当行为必须承担法例责任。

他强调，署方相信香港绝大部分从业员均是尽忠职守。

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