中国已有20家银行停止房贷 房贷利率或再上高点

（联合早报网讯）近来，北上广深等中国一线城市纷纷上调首套房房贷利率，而且也有二、三线城市不断跟进。融360监测数据显示，5月份全国首套房房贷平均利率为4.73%，环比上月上升4.64%。同比去年5月份的4.45%，上升6.29%。在融360监测的35个城市首套房房贷平均利率中，最低的为大连4.43%，最高的为石家庄4.99%。

据证券日报报道，具体来看，此次调整由一线城市领跑，其中又以北京为最，最先调整至9.5折水平，最先调整至基准水平，未来或会成为最先调整至基准上浮10%水平。一线城市对市场变化极为敏感，同时针对变化调整也极为迅速，成为市场风向标，大体可以反映出未来市场变化趋势。

此次二线城市上浮利率银行数量大，涉及范围广，在经过过渡期后，紧跟市场及时调整，对全国房贷平均水平影响大。5月份，35个城市首套房房贷利率均有不同程度上调，多数二线城市银行利率调整至基准。与此同时，银行优惠利率也在逐步取消。数据显示，全国533家银行中，提供9折以下优惠利率的银行有12家，较上月减少30家，占比2.25%。其中8家银行提供8.5折优惠利率，1家银行提供8.2折优惠利率，1家银行提供8.8折优惠利率， 2家银行提供8.9折优惠利率。此外，104家银行提供9折优惠利率，较上月减少170家银行，本月共有132家银行提供9.5折优惠利率，较上月新增4家；244家银行执行基准利率，较上月增加174家银行。

对此，融360分析师李唯一认为，银行此轮集中调整房贷利率，原因可能包含：一是，政策框架内，调整房贷利率更为可行，目前上调房贷首付对于银行层面影响及意义不大；二是，在控制房贷额度总量一定的情况下，上调首套房房贷利率来增加营收或更为有效，目前业务量急剧下滑，其中二套业务占比小，上调二套房房贷利率收益甚微；三是，前一轮政府调控过程中，多数城市处于过渡期或观望期，未能及时作出符合当地实际的调整。此轮缓冲期后，出现集中以调整适应市场变化。

目前房贷利率不断上调，银行也加快吸储的步伐，加大吸储力度。提高存款利率、提高理财类产品的收益率是银行的一般做法，这一过程使得银行吸储成本提升。同行拆借不能完全满足资金需求的情况下，解决资金缺口的成本随之上升。目前，全国533家银行中有20家银行已经停贷，未来时间会有新增银行暂停房贷业务。但是在政策框架内，不会出现过大面积停贷，影响到房贷市场的正常秩序。对购房者来说并非利好，可能增加购房者贷款难度。

李唯一认为，现行政策下，严控房贷增量是大势所趋。银行在房贷总额度一定的情况，即使大幅上调房贷利率带来的利润也是十分有限，甚至是无利润仅仅维持收支平衡。从资源配置角度来说，这部分资金资源未带来预期收益，会将这部分资金配置到更高效收益的业务。近期房产交易量亦大幅下滑，成本与利润的权衡就使得部分银行将收缩甚至暂停房贷业务。

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