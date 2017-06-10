谢锋出任中国外交部驻港特派员公署特派员

（联合早报网讯）据新华社报道，中央人民政府决定任命谢锋为中国外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员，免去宋哲的外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员职务。

据星岛日报报道，53岁的谢锋毕业于外交学院，上世纪80年代中进入外交部，长期负责对美工作，先后做过中国驻美国大使馆国会处参赞、使馆发言人、大使馆公使等职。2010年出任外交部北美大洋洲司司长，2014年获任命为驻印尼大使。

由于香港地位特殊，外交部驻港特派员公署是副部级单位，但驻印尼大使馆只是正厅级，意味着谢锋调港是升职。

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