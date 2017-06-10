深铁正式成为万科大股东 恒大彻底退出“宝万之争”

（联合早报网讯）6月9日晚间，中国恒大发布公告公告称，公司以292亿元将手中持有万科A的1553210974股股份转让给深圳市地铁集团，持股比例为14.07%。

据澎湃新闻报道，随后，万科企业股份有限公司也发布公告表示，深圳市地铁集团有限公司将持有3242810791股万科A股股份，占公司总股本的29.38%，成为万科的第一大股东。

按照双方披露的信息，此次恒大出售万科A股的对价为18.80元/股，根据此前披露的数据显示，恒大系持有万科A的成本为23.35元/股。恒大出售万科A股股份产生的亏损为70.7亿元。恒大计划将出售事项所得款项主要用作偿还集团债务。

在今年恒大的业绩发布会上，有记者提问对于万科这笔投资亏损的状况会不会不甘心。许家印的回答是，“哪能说做不甘心的事情呢，做的事情都是愉快的事情。”

而对于深圳地铁而言，这也是其今年以来第二次受让万科股权。今年1月13日，深铁已经从华润手中买下万科A的15.31%股的股份，加上此次从恒大手中买下的万科股份之后，以持股比例29.38%一跃成为万科的第一大股东，而宝能则以25.4%的持股比例退居为万科的第二大股东，安邦为第三大股东，持股比例为6.73%。

值得一提的是，在恒大做出这一决定后，也就预示着恒大将放弃万科董事候选人的提名权。至此，恒大已彻底退出“宝万之争”这场大战。

深铁曾表示，作为万科的重要股东和战略投资者，深圳地铁集团看好万科未来发展前景，不排除在未来继续增持万科股份。

而作为万科曾经的第一大股东，距离宝能系持有万科股份的解禁期也仅剩下约一个月的时间。根据《证券法》及《上市公司收购管理办法》规定，上市公司收购中，收购人持股在收购行为完成后12个月内不得转让。按证监会规定，投资者收购上市公司股份成为第一大股东，但持股比例低于30%的，也当遵守此规。

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