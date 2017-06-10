台行政院秘书长称台湾毒品多从“对岸”进入

（联合早报网讯）台湾毒品泛滥，行政院秘书长陈美伶今天在南检表示，台湾是毒品受害国，毒品绝大部份是从“对岸”进入的。

据联合新闻网报道，陈美伶在台南地检署召开南部“新世代反毒策略沟通说明座谈会”，邀集法务部、内政部、卫福部、教育部、劳动部、警政署及南部七县市政府与会讨论。

陈美伶说，毒品已是台湾的国安问题，政府长久以来做了很多事情，也喊了很多口号，过去不是没有努力，但成果和民众感受是有落差的。总统蔡英文和行政院长林全把反毒做为最主要重点，归零思考，才提出新世代反毒策略，这次真的有看到问题，及要解决问题。

她表示，台湾是毒品的受害国，毒品几乎是境外移入，绝大部份是对岸移入的，台湾得溯源断根，阻绝境外；台湾是被害国，不是加害国，也不是毒品转运站，要让毒品不再进入台湾。

她说，台湾吸毒年龄层降低，主因是太多新兴毒品出现，假借糖果、零食让人误食。校园毒品问题必须要面对，学生吸毒数字虽降低，但小朋友很聪明，不会在校内吸毒，会在校外吸毒，学校和派出所要联防巡逻，把吸毒热点找出来，也要让校长负较重责任，未来毒品政策要列为校长遴选要件，不让毒品进入校园及周遭。

陈美伶表示，全国矫正机关收容人中，49%是毒犯，约有2万7000人，其中纯吸毒人数就有1万人，需要医疗公共卫生的介入，未来每位吸毒者转介就业要一案到底，管控有职业。

陈美伶说，在大数据时代，毒品政策不再以毒品的“量”为主，未来要以“人”为中心，追溯毒品来源，不让下一代被药头及贩毒者残害，希望明年底把台湾毒品黑数冲出来，以4年100亿元经费，让吸毒人口大幅降低。

免费试阅14天