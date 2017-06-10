敏华控股斥资1.24亿港元回购股票 浑水称会有进一步回应

（联合早报网讯）6月9日深夜，被做空机构浑水研究（Muddy Waters）狙击的敏华控股再次出手，宣布从市场上购回1829万股，并将这些股票全部注销。

据澎湃新闻报道，公告称，根据2016年7月13日召开的股东周年大会上，本公司股东收于董事会购回股份的一般授权，于2017年6月9日已从市场上购回本公司1829万股股份，此次回购共计动用1.24亿港元，购回的股票公司将会随后注销。

6月7日下午，浑水研究创始人Carson Block在香港出席活动时宣布正在做空敏华控股，并给出了五大做空理由，导致该股股价急速跳水倒跌10%后紧急宣布停牌，停牌前股价为6.03港元。

6月9日盘前，敏华控股发布澄清公告，针对浑水的指控一一作出辩驳，称指控毫无根据，包含各种失实陈述、恶意及虚假指控及明显事实错误。敏华还透露，公司已经向香港证券及期货事务监察委员会对浑水方面提交了正式投诉。

在澄清报告发出之后，该股股价出现惊天大逆转。开盘报7.6港元，涨幅高达26%，至下午收盘时间，涨幅有所回落，但仍收涨8.79%，收报6.56港元。

根据敏华最新的公告，此次回购股票的价格最高为每股7.00港元，最低为每股6.57港元，均价为每股6.76港元。

一位对冲基金交易部人士对澎湃新闻记者表示，公司回购股票之举，是在抬价自救。她说：“敏华把股票回购之后注销，那么就相当于盘子变小了，对持有这只股票的投资者来说，每股资产和每股收益都变多，相当于是在回馈投资者。”

敏华的公告指：“本公司目前来自于经营活动的现金流健康良好，本公司董事会认为通过股票回购并最终注销已经购回的股票可以提高对股东的回报，同时也反映公司董事会对公司的前景充满信心。”

另一边，浑水创始人Carson Block自从在6月7日出席活动时展示了一份解释做空敏华控股理由的PPT之后，并未在官网上发布任何正式的做空报告。

6月9日晚间，浑水公司方面通过电子邮件联系澎湃新闻记者称，浑水会在合适的时间对敏华做出回应，届时会再通知记者。

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