台大检讨论文案 痛批台教育部干扰大学自主

（联合早报网讯）针对台大学术伦理案组成的特别委员会，历经四次开会，对自律自主事项和危机处理问题作出检讨，今天在台大校务会议上报告，报告中建议，台大应聘请国外的学者专家订定外部审查机制，严格落实毕业论文和教师升等，并痛批台湾教育部在整起事件中两次根据媒体报道来函台大，严重侵害大学自主。

据中时电子报报道，台大日前爆发教授郭明良团队论文造假事件，除校内组成调查委员会进行调查外，教育部和科技部也启动外部调查，历时五个多月之久，最终台大作出十年来最严厉的惩处，解聘涉及伦理造假的郭明良、张正琪，校长杨泮池虽未违反学术伦理，但宣布不再续任，任期到6月21日。

台大应力所教授王立昇代表特别委员会进行报告，报告指出，一个研究团队10几年间发表了九篇违反学术伦理的论文，台大却始终没有发现，而外部网站却可以在一星期内完整的呈现，显示审查系统和治理系统都有问题。

特别委员会建议，台大应严格落实硕博士毕业论文和教师升等审查制度，建立外部独立审查委员机制，例如请国外学者专家参与；在校务会议下建立机制，当遇到校长必须回避的特殊情况时，立即启动校务会议处理，且应就跨领域学术伦理调查的“调查程序”和“横向联系协调办法”，订定明确规定。

台大也指出，教育部在整起事件中，两次来函台大，第一次根据媒体报道，要求台大应在一个月内调查完备，忽略了台大校务会议才是主责的最高单位，第二次在杨泮池宣布不续任后，又马上来函要求台大遴选出新校长，完全不尊重台大的自主权。

校务会议代表也痛批，教育部严重干扰台大论文案的调查过程，不但两次根据媒体报道来函台大，根本是“据报载部”，也在媒体上放话要扣除台大经费等，让社会大众无限上纲台大学术伦理案的错误，甚至是造成部分人士攻击校长，严重违反程序，侵害大学自主。

特别委员会表示，希望教育部充分了解大学自主对于学术的重要性，更是法律所赋予大学的重要权利。

免费试阅14天