叶刘指中央港人都认为一国两制走样　称现讨论2047是自寻烦恼

（联合早报网讯）香港新民党主席及立法会议员叶刘淑仪表示，一国两制大致上成功，但中央政府和香港人都会认为一国两制有“走样”。她又表示现在讨论2047问题是自寻烦恼及自讨苦吃，香港作为一个特区没有实力与人谈判。

据明报报道，就一国两制被指走样，叶刘淑仪今早出席商台节目时指不论中央政府或香港人都会认为一国两制有“走样”，中央政府认为“一国”是大前提， “一国 ”不受到尊重所以就认为“走样”，而香港市民又因为中央政府详细下指令，使高度自治受影响，于是认为“走样”。不过，叶太认为一国两制大致上成功。

她又说，很多政治和经济深层次问题未解决，包括中央和香港的关系，及香港人和中央之间互相的看法。她又认同当年把改朝换代的问题看得较简单，并引述陈启宗的说话，指落实一国两制时可能“低估了英国人，亦高估了港人”。

另外，叶刘淑仪认为现在讨论2047问题是自寻烦恼及自讨苦吃，她指世界上没有事情永远不会变。叶太说过去数十年已经证明香港的制度、价值及文化有强大的生命力，好的事情不需要改，如限制了发展的可以研究。她又指谈判是两个国家之间的事，香港只是一个特区，没有实力与人谈判，年轻人或鼓吹重掌未来的人需要认清事实。

外界有指特首梁振英在施政报告中提及港独致使港独问题出现，叶刘淑仪说她估计中央可能有提醒梁振英需要留意港独思潮，但她认为在施政报告中提及港独与在其他场合的讲辞中提及港独会有分别，指任何人做事都需要想到其效果。

免费试阅14天