周立波涉枪案在纽约第三次开庭审理 本人未出庭

（联合早报网讯）“海派清口”创始人，著名脱口秀演员周立波在美涉枪案，在纽约州Nassau County District Court法院第三次开庭。今日(6月10日)上午，新京报记者从现场律师刘龙珠处获悉，周立波在更换律师后，本人未出庭。法院决定，该案交由大陪审团审理。

据新京报报道，周立波因开车“蛇行”遭举报，被交通执法人员于当地时间1月19日凌晨在美国莱亭顿拦下，发现后车座有黑色枪套，并搜出一把柯尔特野马380口径手枪，以及两袋快克古柯碱。警方随后立即控制驾驶员周立波与副驾驶座的麻省理工研究人员唐爽。事发后，周立波被控四项罪名，包括非法拥有管制药物、非法拥有武器、非法拥有枪支、开车时使用手机。

当地时间4月7日上午，周立波本人出现在法院门口，随后他通过律师提出延期审理，并获得批准。

今日上午，现场律师刘龙珠告诉新京报记者，当地时间上午9点30分，该案在纽约州Nassau County District Court法院第三次开庭。周立波本人未到场，但更换了代理律师。唐爽出庭，但“面色铁青，一言不发”。法院今日决定，该案将走“大陪审团程序”。

刘龙珠介绍，按照纽约当地法律，大陪审团由26人组成，16人以上到场则可审理案件。若不足12人认同周立波罪名成立，则检方无法对其提出起诉。不过，刘龙珠同时强调，进入“大陪审团”程序，意味着周立波本人需到庭接受聆讯，或将导致其当场披露更多案件细节。

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