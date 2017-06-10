中国旅游不文明黑名单人数增至29名 一人被“拉黑”10年

（联合早报网讯）中国国家旅游局9日通报，四名不文明游客被列入“黑名单”。记者发现，目前被列入旅游不文明行为记录的人数已有29名。其中，爬红军雕塑者被“拉黑”10年，期限最长。在旅游不文明行为记录中，从类型上看，殴打、辱骂导游或领队的居多；从地点上看，在飞机上发生的不文明行为居多。

据中新网报道，今年5月，游客张某在贵州省铜仁市松桃县潜龙洞景区游玩时，连踢三脚，致使洞内一根生长上万年、长三十公分的石钟乳断裂损毁。该事件经过新闻报道后，社会影响恶劣，社会公众强烈不满。

根据《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的相关规定，国家旅游局将该游客列入旅游不文明行为记录，记录年限为三年六个月(2017年6月9日至2020年12月8日)。

记者注意到，截至6月9日，国家旅游局公布的旅游不文明行为记录已有28条，共29人，包括28名游客和1名导游。

其中，“黑名单”第四位的陕西人李某，不文明行为记录年限长达10年，为黑名单中最长的记录期限。2015年五一假期前夕，在吴起县胜利山景区内，李某攀爬红军雕塑照相，被其他游客拍照记录后在网上传出，引起公众广泛谴责，造成严重社会不良影响。将该名游客列入游客不文明行为记录，信息保存期限自2015年5月4日至2025年5月3日。

记者梳理发现，不文明行为五花八门，包括殴打辱骂导游和领队、攀爬雕像照相、强行打开飞机应急舱门、盗采活体珊瑚，等等。在飞机上发生不文明行为居多，共有八名游客因为在飞机上发生不文明行为而被列入“黑名单”。

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