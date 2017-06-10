武汉公务员上缴礼品最大规模拍卖举行：劳力士手表2.2万起

（联合早报网讯）一根200克的金条4.76万元起拍，一块标注6万多元的劳力士手表起拍价22750元，两瓶茅台五十年酒13000元起拍。今日上午，武汉在市民之家举办第三场公务人员上缴物品拍卖会。楚天都市报记者获悉，与前两场相比，本场集中拍卖的公务人员上缴礼品将达到500组，这也是武汉市自去年拍卖公务人员上缴物品以来规模最大的一次。

据楚天都市报报道，记者在湖北诚信拍卖公司展厅看到，拍卖的物品中，包含购物卡，金银珠宝首饰，手表，箱包，电子产品及生活用品、服装、鞋类，纪念币邮票类，书画工艺品类，茶酒类。商场超市购物卡，按照卡面价值八折打包起拍，与前两场相比，此次拍卖的物品中，书画工艺类物品最多，有164件。多数书画作品起拍价为100元。

拍卖公司介绍，此次拍卖均以实物现状为准公开拍卖。拍卖公司提醒，拍卖品来源及范围较为广泛，由于种种原因有些物品无法提供原始购物凭证、标识标牌、外包装、各种售后或保修证明，因此，除了购物卡外，不能百分之百保证物品的真伪、品质、成色、售后等情况，参与拍卖的市民需仔细查验核实。

2015年，武汉市出台党和国家机关工作人员礼品、有价证券和支付凭证登记上缴管理办法（试行），规定全市各级党和国家机关工作人员必须严格遵守中央和省、市有关规定，不得违规收送礼品、有价证券和支付凭证。对未能拒收的礼品、有价证券和支付凭证，自收受之日起，须在一个月内主动上交。

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