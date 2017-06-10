中国去年停车消费4000亿元 上海停车难远超北京深圳

（联合早报网讯）人人都喊“停车难”，唯有“魔都”最当先。去年，中国停车市场消费共计4000亿元。北京的停车位缺口达355万个，比全上海的机动车保有量都多。深圳停车难的程度与北京旗鼓相当，但较之上海，完全不在同一层级。上海全市停车位只有60万个，相当于每个车位有五辆以上的机动车等着停。

据中国新闻网报道，这是《2016停车行业发展白皮书》(简称“白皮书”)所显示的内容。该白皮书由北京清华同衡规划设计研究院联合中国城市公共交通协会发布。这是中国首部全面展现城市停车行业发展历程、发展政策、技术环境及区域特点的综合研究报告。白皮书综合介绍了北京、上海、深圳三个城市停车行业发展情况。

白皮书显示，2016年，北京市汽车保有量548万辆，但停车位只有193万个，平均每2.84辆车分享一个车位，车位缺口355万个。深圳市汽车保有量324万，停车位总数111万，平均每2.92辆车有一个车位，这与北京的2.84相差不大。上海市机动车保有量虽然只有322万，还不到北京的六成，但停车位总数仅区区60万个，平均每5.37辆车才分摊到一个车位。

在停车场方面，白皮书显示，北京共有6674个停车场，平均每个停车场有289个车位。上海的停车场只有2607个，平均每个停车场有230个车位。换言之，上海每个停车场的平均规模相当于北京的八成。

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