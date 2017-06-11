两名台籍电信诈骗嫌犯大陆被抓 涉案金额400多万

（联合早报网讯）两名台湾籍电信诈骗嫌疑人从澳门进入大陆后，流窜于广东、广西、贵州实施各种电信诈骗。广东省韶关市始兴县公安局昨天向媒体通报，在广东省、韶关市公安机关的大力支持下，警方成功破获系列电信诈骗案19起，逮捕犯罪嫌疑人3人，初步核实涉案金额400多万元，冻结赃款200多万元，缴获赃款30多万元。

据广州日报报道，根据始兴警方通报，犯罪嫌疑人高某（男，36岁，台湾桃园人）、陈某（男，21岁，台湾台北人）在贵州遵义被抓获后供述，今年3月，他们从澳门进入大陆，通过某社交软件接收“上家”指令，分别在广东东莞、广西贺州、广西桂林、贵州贵阳及遵义市等地实施犯罪。据不完全统计，该团伙在近一个月内已取走400多万元并陆续转移至境外。

那么，犯罪嫌疑人这么多用于取款、转款的银行卡从哪里来的？专案组民警从取款人持有的作案银行卡来源入手，顺藤摸瓜，确定了系列诈骗案的另一犯罪嫌疑人王某（男，32岁，安徽宿州人）。专案组民警最后在西安将王某抓获归案，并缴获大量银行卡。在大量证据面前，王某最终承认了其通过某社交软件接受“上家”指令分发邮寄银行卡的犯罪事实。据嫌疑人王某供述，其通过该种买卡卖卡的方式非法获利大约8万元。

目前，犯罪嫌疑人高某、陈某因涉嫌诈骗罪于5月20日被批准逮捕，王某因涉嫌诈骗罪于6月7日被批准逮捕。

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