北京地铁一天两起乘客坠轨 二人仍昏迷

（联合早报网讯）昨天(10日)上午，北京地铁一号线建国门站、二号线积水潭站接连发生乘客进入轨道事件，地铁工作人员不得不紧急制动，采取接触轨道停电措施。事后，两名男乘客均被顺利救出并送往附近医院救治。目前，两人仍在昏迷状态，警方已经介入调查。

据北京晨报报道，昨天上午，北京晨报记者来到建国门地铁站，此时站内已经恢复正常秩序。据一名目击者称，在列车进站时，一名男子突然冲着车头跳了下去。“列车紧急刹车，但是还是把男子撞上了。”他称，工作人员很快把男子救了起来，并将其送上了急救车，“男子看起来三十多岁”。

对此，北京地铁官方微博称，10时38分北京地铁1号线建国门站下行（开往苹果园方向）一名乘客进入运营轨道正线，列车紧急制动，车站工作人员采取接触轨停电措施进行处理。该乘客被抬上站台，11时11分接触轨恢复送电，运营秩序逐步恢复。

就在两个小时后，北京地铁官方微博再次通报，12时23分地铁2号线积水潭站外环（开往西直门方向）一名乘客进入运营轨道正线，列车紧急制动，车站工作人员采取接触轨停电措施进行处理。该乘客被抬上站台，12时41分接触轨恢复送电，运营秩序逐步恢复。

北京晨报记者从警方了解到，目前，坠轨的两名男乘客仍处于昏迷状态，均在医院接受治疗，警方已经介入调查。

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