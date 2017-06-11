李登辉：年轻人的困境 就是国家危机

（联合早报网讯）前天严词批判蔡英文的台湾前总统李登辉，昨天在中山大学毕业典礼致词时，虽然收起炮火，但仍提出强烈警讯：“一个国家改革要成功，年轻人不能缺席，年轻人的未来就等同于国家的展望；同样的，年轻人遭遇的困境就是国家社会的危机。”

据自由时报报道，李登辉昨天的致词没有脱稿演讲，也不接受媒体采访，态度转趋低调，并坐轮椅离开会场，高龄94岁的他，体力似乎已大不如前。

李登辉指出，虽说“知识就是力量”，他曾留学日本及美国，向许多世界级教授学习，并得到知识，但人生光有知识是不够的，必须追求更崇高的责任使命帮助国家。

李登辉表示，他担任总统期间，舍弃私心，不被个人或权力左右，用公众服务的精神，完成每次的改革任务，让人生变得更有意义。

李登辉强调，每一个时代、每一个世代，都有需要解决的问题，以及期待的未来。一个国家改革要成功，年轻人不能缺席，年轻人的未来就等同于国家的展望；同样的，年轻人遭遇的困境就是国家社会的危机。

不过，虽然处在困境，李登辉仍期许毕业生以正面态度去面对，持续不断地充实自己，毕业不代表中断学习，要时时保有一颗谦卑、不自满的心，吸收并传递新的知识与观念，更要关注当前台湾社会的发展，以及国际情势的演变，让自己的视野宽广，如此才能面对未来的一切挑战，并不断地超越，让自己成长茁壮。



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