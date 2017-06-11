香港女子坠轨当场不治 港铁东铁线受阻

（联合早报网讯）港铁表示，有人在大围站附近的路轨上，东铁线列车服务受阻，其中来往九龙塘站至沙田站列车服务暂停，港铁呼吁乘客考虑使用他交通工具。

据明报报道，早上8时许，有人在大围站1号月台车尾位置坠轨，困在车底。其后，一名女子被救出，据最新消息指，女事主当场不治，警方正调查其身分及堕轨原因。

港铁称，来往红磡站及九龙塘站每6分钟一班车；来往沙田站及罗湖站每10分钟一班车；来往沙田站及落马洲站则20分钟一班车。

港铁指，免费接驳巴士将于稍后时间到达，而职员正处理有关情况，感谢乘客体谅和合作。

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