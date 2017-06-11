中国快递实名制实施一年多持续遇冷

（联合早报网讯）“快递实名制”是指寄取快件需出示本人身份证、登记个人有效信息，才能完成寄取快件的过程。

从2016年6月1日起，中国“快递实名制”作为国家行业标准正式开始施行。根据《快递安全生产操作规范》，收寄快递必须出示本人身份证等有效证件，快递单必须实名，并且需先通过快递员检查验视。如今一年多过去了，这一举措实施效果到底如何呢？

据重庆晨报报道，记者调查发现，“快递实名制”实施一年多来，并未严格执行，一些群众出于隐私考虑，拒绝提供相关信息，而快递员也怕麻烦，并不过问，这或许是导致“快递实名制”持续遇冷的重要因素。

在山东德州市，中通快递的快递员告诉记者，邮寄快件时不需要出示身份证件。随后，记者又询问了德州市品骏快递的业务员，也得到了同样的回答。在准备填写快递单据时，记者发现快递单背面的服务协议上注明着“对信件以外的快件，有权按照国家相关规定进行验视”以及“寄件时，寄件人应当出示有效证件”的信息，但快递单的正面却已提前印上了“已验视”的字样。

据了解，寄送快递的人担心身份证信息泄露，而在快递公司看来，要求客户出示身份证可能会流失部分客户。

记者发现，《快递安全生产操作规范》目前也只是部门规章，只是规范快递企业如何操作，约束力不强，并没有对不实行寄送实名制的快递企业的惩罚措施，缺乏强制性和可操作性，这正是造成快递实名制难以落实、一年多持续遇冷的重要原因。

专家指出，应该尽快建立全国统一的快递寄送分发智能平台，从信息技术层面上，推动快递实名制的真正落实。



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