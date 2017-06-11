中国首个立陶宛语专业在北外诞生

（联合早报网讯）今年北京外国语大学将招收中国第一批的立陶宛语本科学生，这也是中国国内大学首个立陶宛语专业诞生。

据国际在线报道，立陶宛位于波罗的海沿岸，是一个拥有辉煌文明的历史古国，维尔纽斯是立陶宛首都。随着中国与中东欧地区交流合作的不断加深，中东欧地区国家的外语和研究人才需求不断增加。

6月6至7日，北京外国语大学欧洲语言学院院长赵刚一行访问了立陶宛维尔纽斯大学，并先后同维大副校长瓦尔达斯·亚斯库纳斯、语言学院院长梅露苔·拉莫涅奈以及波罗的海研究中心负责人和国际合作处负责人洛莱塔·维克奈进行会谈，会谈主要涉及学生交流、师资培养、课程共建以及波罗的海区域研究等领域。维尔纽斯大学始建于1579年，是立陶宛最著名的大学，也是欧洲最古老的大学之一。

亚斯库纳斯对赵刚院长一行访问维尔纽斯大学表示欢迎，并表示愿意大力发展与北外的交流与合作。赵刚院长对维尔纽斯大学多年来给予北外立陶宛语专业教学工作的支持与帮助表示感谢，并简要介绍了欧语学院的发展情况以及立陶宛语专业的发展情况。

他表示，今年北外将迎来第一批立陶宛语本科学生，北外愿意同维尔纽斯大学就本科课程共建以及学生交流等方面进行深入合作。

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