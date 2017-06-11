北京国际设计周征集“二十四节气”标识设计

（联合早报网讯）6月10日是中国首个“文化和自然遗产日”。当日，北京国际设计周“二十四节气”标识系统设计征集活动在京启动。北京市国有文化资产监督管理办公室、中国气象局公共气象服务中心、中央美术学院、北京国际设计周组委会办公室等相关机构负责人，项目合作伙伴、设计机构、高等院校及媒体代表参加活动。

据中新网报道，“二十四节气”是中华民族独创的文化遗产，综合了天文、物候、农业气象等方面的经验，在国际气象界被誉为“中国第五大发明”。2016年11月30日，中国“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，成为人类文明珍贵的文化遗产。

以创意设计推动中国非物质文化遗产的再设计利用、保护传承工作，是北京国际设计周的重要使命，也是北京国际设计周的重要活动板块。已举办多届、积累丰富经验与设计资源的北京国际设计周，现将依托自身平台，整合国内外设计机构和设计师资源，协调相关机构，面向社会公开征集“二十四节气”标识系统设计，最大限度激发各方对“二十四节气”的关注度和参与热情。

据报道，本次设计征集活动分为初选和复选两个阶段，面向社区、院校、设计机构、设计师、普通公众等，公开征集“二十四节气”标识系统设计。北京国际设计周组委会将邀请国内外著名设计领域、民俗与传统文化领域、国际传播推广领域专家和相关政府部门成立专家评审委员会，对所有“二十四节气”标识系统设计的应征方案进行评审，初选出30套设计方案入围复选。

专家评审委员会将在进入复评的30套设计方案中，评审出10套获奖方案。所有入围和获奖的作品，将于2017北京国际设计周期间举行的颁奖典礼进行展示、颁奖。获奖应征方案的主创人员，将有机会入选中国“二十四节气”标识系统设计团队，并出席于2018年春节期间举行的中国“二十四节气”标识系统全球发布和推广活动。



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