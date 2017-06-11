北京清华大学自主选拔笔试开考

（联合早报网讯）北京清华大学三大自主选拔项目10日同时进行初试。通过清华大学自主招生、领军人才选拔及自强计划初审的6000余名考生参加初试。

据新华社报道，校方介绍，2017年，清华大学在全国30个省份设立61个考点，较去年增加25个，大部分新考点在省会城市之外设立，方便不同地区考生参加考试。初始规模与2016年基本相当，并继续向中西部省份和农村地区倾斜。

除此之外，为了给学生更多的自由选择权，清华将测试时间安排在6月10日，与其他兄弟高校“错峰”进行。

每名考生选择考点所在城市时可填报三个志愿。据介绍，接近99%的考生都在第一志愿城市参加笔试，4000余名考生选择了本省考点，近2000名考生选择了外省考点，考生相对较多的考点集中在北京、上海、浙江等地。

清华大学招办主任刘震介绍，今年清华自主选拔的初试试题内容覆盖面广、知识交叉性强。值得一提的是今年新成为考察内容的化学试题，除了注重对基础内容的考查、充分体现化学学科的学术价值外，还体现了应用性，注重创新思维。考题关注环境等热点问题，例如讨论产生酸雨的原因及危害、食品中的增塑剂与人体健康等社会焦点话题都成为命题素材。

记者了解到，初试结果预计于6月13日公布，通过初试的考生将于6月16日至18日到清华大学参加复试。复试包括综合面试、学科/专业特色选拔和体质测试等，最终认定结果将于6月22日公布并进行公示，学生可按照报名系统的通知进行查询。



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