海航反驳郭文贵指控 郭促其到纽约起诉

（联合早报网讯）海航集团10日在其网站发布中英双语声明。声明称，郭文贵关于对海航集团的指控，包括中国政府高级官员及其亲属持有海航集团股权、787公务机上的不正当行为、在飞机采购过程中及跨境并购的违规行为等，是完全没有事实根据、虚假的指控。海航集团保留追究所有法律途径进行维权的权利。

另据美国之音报道，针对中国海航集团声称郭文贵对该公司指控不实，海航有权用法律维权。郭文贵表示欢迎起诉，还要大力“爆料”。

流亡纽约的中国富豪郭文贵发表视频讲话，表示乐见海航回应他，因为这说明他言论的价值。

他说：“没有回应，就没有对比；没有对比，就没有真相。”郭文贵还表示，他特别希望海航起诉他，而不只是发公告。郭文贵保证要从6月16日开始精彩“爆料”，提供新证据，明确回复海航。他还说，接下来的“爆料”会越来越凶险，越来越具体。

郭文贵反复强调他的“郭七条”，这7项基本原则可以概括成“四反三不反”：“反对以黑反贪、以贪反贪、以警反贪、以警治国；不反人民、不反国家、不反习近平。”

人民日报社旗下的环球时报周五也发表社评《法律不可能因郭文贵撒泼耍赖而退让》，指责郭文贵不断“进行政治诽谤，制造他‘什么秘密都知道，什么真话都敢说’的荒唐悬念，把自己打扮成‘落难但不屈的反腐英雄’，蒙骗世人。这种以流氓无赖方式对抗国内严谨法律诉讼程序的做法，只会让他的诉讼前景雪上加霜。”“ 跳得越高，最后恐怕只会摔得越重。”

环球时报还表示，郭文贵“不应幻想国外的环境能够给他长期保护。反华势力也只是想利用他，而他的被利用价值不断递减，被彻底抛弃是迟早的事。”

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