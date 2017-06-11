上海逾千名商住两用房业主游行维权 要求酌情处理整改问题

（联合早报网讯）昨天（10日）网上传出消息指，上海逾千名商住两用房的业主，在南京路步行街抗议维权。这些业主一边高喊“商住两用，网签爲界”的口号，一边在步行街上游行，希望有关当局可以豁免他们购入的商业用途公寓式住宅进行整改。游行期间，有警员到场维持秩序，并且带走了多名游行的业主，场面一度混乱。

据香港01报道，据了解，参与此次维权游行的都是在上海购入了商住两用房（如酒店式公寓等）的业主。因为上海在今年5月17日出台了规管商住两用房的新政策，不仅停止审批商住两用式公寓的办公项目，还规定已售未交付入住的单位，要按照商业办公房屋的功能进行全面整改，不符合商业办公要求的物业，不得交付办理过户手续，令许多已购入该类房产的业主顿失住房，引发许多业主不满。

这些业主们认为，当初发展商在售房时，一直声称物业可以“商住两用”，没有提醒业主有关物业的潜在风险，存在欺骗业主之嫌，因此不应由业主承担责任和整改的损失。业主们还表示，由于购房网签（交易双方签订合同后，需到房地产相关部门进行备案，并公布在网上）时，新规管政策仍未出台，业主们都不知道会买入违规物业，因此希望有关部门可以酌情处理，以网签日期为界，豁免让他们在政策出台前购入的物业，恢复商业办公的要求。

免费试阅14天