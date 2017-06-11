港民主党发表决议文：不容一国一制 不支持港独

（联合早报网讯）回归20周年前夕，香港民主党今日（11日）举办研讨会，并发表撰写多时的“香港前途决议文”。文中指出，面对北京对港越来越多干预，民主党不容许香港走向“一国一制”，但表明反对香港独立及主权自决，认为应在现时的主权框架下，实施最大程度的自决。

据香港01网站报道，香港民主党今日举办“回归20周年研讨会”，民主党创党主席李柱铭、公民党前主席余若薇、新民党主席叶刘淑仪等人出席。研讨会上发表去年已开始撰写的“香港前途决议文”，题为《站在历史巨人肩上——民主党对香港与中国关系的回顾及展望》，涉及多个议题，包括未来香港宪制、中港关系、本土政纲、抗争手法等。

决议文指出，香港未来的政治环境越趋严峻，面对北京对港越来越多干预，铜锣湾书店事件令港人对北京及一国两制的信心陷入新低，加上梁振英以斗争思维管治香港、人大831框架打破民主普选承诺，港独的声音越趋剧烈。

民主党表明，既不容许香港走向“一国一制”，也不支持香港独立，“我们认为应在现时主权框架下，实践最大程度的自决。”决议文指，社会有部分人士倡议主权自决，但若进行，除“一国两制”与“港独”的选项，也不能避免将大陆收回香港自治权、实行“一国一制”加入选项之中，形容这是“极大风险的政治赌博”。

民主党认为，若能在主权框架内达到香港人为香港事务作主的目标，将是对香港最为有利、震荡最小、并最能获市民及国际社会支持的方法，首要的工作则是争取尽快落实真普选，让香港市民自由自主地选出自己的政府，“这亦是根本的、唯一的能减少市民流向港独或主权自决的重要变项。”

另外，决议文还提及反对各种形式的暴力，认为暴力抗争只会带来更不稳定的社会或另一个暴力，而民主党会秉承非暴力的原则进行抗争，包括签名运动、游行示威，至于对抗较强的静坐占领、议会拉布，则会因应情况考虑使用。

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